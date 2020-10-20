Зеленський: У 2021 році гральний бізнес з ліцензіями має принести в бюджет 5 мільярдів

Президент Володимир Зеленський заявив, що надходження в бюджет після легалізації грального бізнесу у 2021 році становитимуть 5 млрд грн.

Про це він сказав у посланні з трибуни Верховної Ради 20 жовтня.

"По всій країні закриті тисячі підпільних казино. Ухвалено закон про легалізацію грального бізнесу. Те, що роками існувало в тіні, вже наступного року, з першими ліцензіями, має принести в бюджет 5 млрд грн", - сказав Зеленський.

Проєкт держбюджету-2021 не містить прогнозу надходжень від продажу перших ліцензій на ринку азартних ігор. Держбюджет-2020 передбачав надходження в розмірі 4 млрд грн від легалізації азартних ігор.

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Нагадуємо:

Антикорупційний комітет парламенту визнав, що законопроєкт №2713-д, який пропонує звільнити від податків виграші від азартних ігор та лотерей, та альтернативні до нього містять корупційні ризики.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

У НАЗК повідомляли, що впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.