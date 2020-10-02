Кабмін може скасувати обмеження на зарплати у держкомпаніях: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня підписав закон з поправками до держбюджету на 2020 рік, який, зокрема, передбачає дозвіл уряду скасувати обмеження на зарплати в держкомпаніях.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Зокрема, закон дає Кабміну право у період дії карантину скорочувати термін дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених відповідними законами, прийнятими для запобігання поширенню COVID-19, крім випадків, коли вказане може привести до обмеження конституційних правили свобод.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді, Кабмін планує скористатися цим правом.

Нагадаємо:

У квітні Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Конституційний суд 28 серпня визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.

Шведський економіст, науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що подає у відставку із посади члена наглядової ради "Укрзалізниці".

В Офісі президента, коментуючи відставку члена наглядової ради УЗ Андерса Аслунда (серед причин відставки він вказав невиплату зарплати), заявили, що "ніхто не задоволений обмеженнями заробітних плат, і це цілком зрозуміло, але це була вимога часу".