У Зеленського прокоментували відставку члена наглядової ради УЗ Аслунда

В Офісі президента, коментуючи відставку члена наглядової ради УЗ Андерса Аслунда (серед причин відставки він вказав невиплату зарплати), заявили, що "ніхто не задоволений обмеженнями заробітних плат, і це цілком зрозуміло, але це була вимога часу".

Про це у коментарі ЕП сказала заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

"Стандарти корпоративного управління – це передусім про професійність, ефективність та прозорість. Так само, як і країни ЄС, ми прагнемо залучати до наглядових рад наших державних компаній професіоналів, від роботи яких очікуємо збільшення вартості державних компаній, зростання якості надання послуг та збільшення їхньої прибутковості.

Додався й окремий виклик – пандемія COVID-19 і пов’язана з ним економічна криза, яка суттєво вплинула практично на всі держпідприємства. Значна частина українських державних компаній роками була під управлінням політиків чи їхніх ставлеників і як результат – перебувають зараз у занедбаному стані або на грані банкрутства. Ці підприємства потребують структурних змін, інвестицій, щоб виграти конкурентну боротьбу, а не перейти у список понад тисячі держпідприємств, які очікують на ліквідацію. Нам потрібні професіонали, які мають за плечима досвід успішної трансформації та розвитку бізнесу, і не лише в Україні", - зазначила вона, коментуючи ситуацію з відставкою Аслунда.

"Безумовно, обмеження, накладені законом під час пандемії, повинні мати обмежену тривалість, інакше ми ризикуємо повернутися назад – до корупції та неефективності. Ніхто не задоволений обмеженнями заробітних плат, і це цілком зрозуміло. Але це була вимога часу, вимушене рішення", - додала вона.

Нагадаємо:

Шведський економіст, науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що подає у відставку із посади члена наглядової ради "Укрзалізниці".

Пояснюючи причини свого рішення, він заявив про юридичні ризики, на які він наражається як член наглядової ради УЗ.

Аслунд у своїй колонці також підкреслив, що з квітня 2020 року члени наглядової ради УЗ не отримують зарплати.

За його словами, основна проблема в тому, що президент і депутати не вірять у хороше корпоративне управління.

"Ми, іноземні члени наглядових рад 13 великих державних компаній і банків, багато працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, якого я ніколи не зустрічав) ми отримуємо лише образи і перешкоди", - наголосив він.