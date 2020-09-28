"Отримуємо лише образи і перешкоди": Ослунд йде з наглядової ради УЗ

Шведський економіст, науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд заявив, що подає у відставку із посади члена наглядової ради "Укрзалізниці".

Про це він написав у колонці для KyivPost.

"З червня 2018 року я є незалежним членом наглядової ради "Укрзалізниці". Я був вдячний за надану честь і служив у міру своїх можливостей, але нині почуваюся вимушеним піти у відставку", - підкреслив Ослунд.

Пояснюючи причини свого рішення, він заявив про юридичні ризики, на які він наражається як член наглядової ради УЗ.

"Хоча в нашій угоді про призначення нам було обіцяно страхування відповідальності директорів і посадових осіб, що є стандартом для членства в раді, ми не отримували такого страхування від нашого акціонера", - підкреслив Ослунд.

Крім цього, за його словами, багато рішень наглядової ради компанії керівництво УЗ не виконує.

"Уряд також не надає "Укрзалізниці" розумних нормативних або фінансових умов для модернізації та підвищення ефективності (необґрунтований земельний податок, тарифи, значно занижені рівнем витрат, наполегливі вимоги до надмірного укомплектування штатів тощо). Ці обставини ставлять компанію в хитке фінансове становище", - додав він.

Ослунд у своїй колонці також підкреслив, що з квітня 2020 року члени наглядової ради УЗ не отримують зарплати.

"Після 5 місяців заборгованості по зарплаті я вважаю малоймовірним, що нинішній український уряд виплачуватиме якусь винагороду членам наглядової ради. Це розпочалося з виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді, парламенті України, 4 березня.Але він запровадив мінімальну заробітну плату популістськи.

Наприкінці квітня Верховна Рада внесла правки до закону про бюджет, обмеживши заробітну плату всіх державних службовців, а також членів правління і наглядових рад державних компаній на рівні 10-кратного розміру офіційної мінімальної заробітної плати, з 1 квітня до кінця карантину. Це було представлено як тимчасовий надзвичайний захід, але він триває вже п'ять місяців і може зберегтися", - зазначив член наглядової ради УЗ.

"Найгірше те, що це не заохочує компетентних і чесних людей працювати на українську державу та є атакою на хороше управління. Парламентарі "Слуги народу" нападають на іноземних членів наглядових рад державних українських компаній за те, що вони - іноземці і їм надто багато платять, але з квітня нам нічого не платять", - підкреслив він.

За його словами, основна проблема в тому, що президент і депутати не вірять у хороше корпоративне управління.

"Ми, іноземні члени наглядових рад 13 великих державних компаній і банків, багато працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, якого я ніколи не зустрічав) ми отримуємо лише образи і перешкоди", - наголосив Ослунд.

Ослунда призначили членом наглядової ради УЗ 20 червня 2018 року.