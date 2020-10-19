Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2,8 мільйонів

Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією за підсумками 12-18 жовтня перевірили близько 17,5 тис транспортних засобів та нарахували майже 2,8 млн грн плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Херсонській, Одеській і Волинській областях.

"Разом з тим, протягом 12-18 жовтня у порівнянні з попереднім до цього тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) підвищилися в Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією за підсумками 5-11 жовтня перевірили майже 19 тисяч транспортних засобів та нарахували 2,45 млн гривень плати за перевантаження.

Економічна правда