Валютна іпотека: НБУ радить позичальникам підготуватися до завершення дії мораторію

У Нацбанку нагадали, що термін дії мораторію у сфері валютної іпотеки завершується у квітні 2021 року, тому НБУ радить банкам і позичальникам варто вже зараз розпочати переговори.

Про це йдеться у колонці на "Інтерфакс-Україна" головного економіста Управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ Альони Шмигель.

"Не варто чекати ще півроку, щоб владнати проблеми із валютною іпотекою. Вже зараз варто повторити спроби провести перемовини та знайти прийнятне для обох сторін рішення", - йдеться у повідомленні.

У НБУ пояснили, що дія мораторію жодним чином не заважає реструктуризації заборгованості. Також банки вважають стягнення застави надзвичайним заходом і, за можливості, намагаються врегулювати проблеми мирним шляхом.

Саме реструктуризацію заборгованості у Нацбанку вважають оптимальним рішенням для обох сторін.

Нагадаємо:

16 липня Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами.

15 липня фінансовий комітет ВР підтримав законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, У НБУ заявили, що цей законопроєкт ставить під загрозу доступну іпотеку.

"Замість того, щоб скасувати мораторій, зараз нам пропонують його продовжити до 2022 року. Це означає, що проблемні борги валютних позичальників так і не будуть врегульовані. А це 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.

Це означає, що банки не будуть зацікавлені видавати нові іпотечні кредити. У своєму зверненні банківська та бізнесова асоціації вказали, що продовження мораторію унеможливить запуск доступної іпотеки для населення під 10% річних", - наголосили в НБУ.

У серпні президент Володимир Зеленський ветував та надав свої пропозиції до закону №3640, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, у тому числі іпотечними.

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла закон, який продовжує дію мораторію на відчуження майна за простроченими валютними кредитами, зокрема іпотечними, з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського.

Нова редакція закону враховує пропозиції президента щодо:

відтермінування втрати чинності законом "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті";

уточнення формулювання підпункту 1 пункту 2 закону, який розширює предмет мораторію.

Закон продовжує мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці на 6 місяців.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" № 895-ІХ, який продовжує до 21 квітня 2021 року дію мораторію на стягнення зазначеного майна громадян України.

Економічна правда