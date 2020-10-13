Гетманцев пропонує відкласти підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що відклав би підвищення підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень із 1 липня 2021 року до 1 грудня 2021.

Про це він сказав в інтерв'ю tsn.ua.

"Тиск на гривню є. Це очевидні речі, бо ми піднімаємо (зарплати - ред) різко. Проте, я би не переоцінював втрати бюджету від цього рішення. Бо втрати бюджету, які ми використовуємо на виплату зарплат бюджетникам за рахунок бюджету, компенсуються надходженнями податків. Тобто, якогось колосального негативного впливу на бюджет ми не очікуємо взагалі.

Водночас не можна заперечувати додаткове навантаження на бізнес, на фонд оплати праці. Дійсно, підвищуючи заробітні плати, ми можемо отримати тінізацію зарплат, коли людей будуть переводити на пів ставки тощо. Так, в цьому є проблема. Тому мені здається, що оптимальною сумою для підвищення зарплати є 6 тис. грн, а не 6,5 тис. грн. Тобто, я б зупинився на 6 тис. грн", - підкреслив нардеп.

За його словами, він відклав би підвищення мінімалки до 6,5 тисяч до 1 грудня 2021 року.

"Тоді, мені здається, що ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливатиме і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з яким мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч.

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроєкт №3963 "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом, заявили у Мінфіні.

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Економічна правда