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Сервіс таксі Bolt почав роботу у Вінниці

Четвер, 1 жовтня 2020, 14:30
 

Сервіс замовлення таксі Bolt із 1 жовтня 2020 року запустився у Вінниці, вартість поїздок - від 18 гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Зазначається, що пасажирам будуть доступні три категорії сервісу: Bolt, Comfort та Isolated. Авто з опцією Isolated мають прозорі перегородки між водієм і пасажирами. 

Нагадаємо:

Сервіс замовлення таксі Bolt із 3 вересня 2020 року запустився у Запоріжжі, вартість поїздок - від 20 гривень.

Сервіс замовлення таксі Bolt 6 серпня 2020 року запустився у Дніпрі, вартість поїздок - від 23 гривень.

Раніше сервіс замовлення таксі Bolt оголосив про запуск у Києві у тестовому режимі нової категорії XL з авто на 6 і більше посадочних місць.

Економічна правда

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