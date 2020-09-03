Сервіс таксі Bolt почав роботу у Запоріжжі

Сервіс замовлення таксі Bolt із 3 вересня 2020 року запустився у Запоріжжі, вартість поїздок - від 20 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Bolt у Facebook.

Зазначається, що на момент запуску в Запоріжжі будуть активні три категорії: Bolt, Comfort і Isolated. Авто категорії Isolated для додаткового захисту від поширення інфекцій обладнані прозорими перегородками між водієм і пасажирами.

Нагадаємо:

Сервіс замовлення таксі Bolt 6 серпня 2020 року запустився у Дніпрі, вартість поїздок - від 23 гривень.

Раніше сервіс замовлення таксі Bolt оголосив про запуск у Києві у тестовому режимі нової категорії XL з авто на 6 і більше посадочних місць.

Економічна правда