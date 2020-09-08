Суркіси vs Приватбанк: НАБУ відкрило справу щодо спроб заволодіти майном банку

НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном Приватбанку в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Рада громадського контролю при НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України 4 вересня відкрило кримінальне провадження № 52020000000000566 за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном Приватбанку в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед ймовірних фігурантів справи - представники судової гілки влади, службові особи Державної виконавчої служби, співробітники шести англійських компаній, пов'язаних з олігархами Суркісами.

"Члени Ради громадського контролю засуджують безпрецедентне порушення процедур з боку Печерського суду Києва та судді Сергія Вовка зокрема. Рада вітає відкриття справи детективами НАБУ для розслідування інциденту та здійснюватиме громадський контроль за проведенням даного розслідування", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Мінфін готує апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про повне задоволення заяви офшорних компаній братів Суркісів у спорі з Приватбанком про 350 млн доларів.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство підготувало законопроєкт, який надає можливість не здійснювати примусове виконання ухвали стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній Суркісів.

Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного ПриватБанку на користь останніх 164,5 мільйона доларів.

Також Печерський райсуд Києва 2 вересня повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їх депозити, розміщені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії.

Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить 347,374 млн доларів (з них близько 102 млн доларів - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

Детальніше читайте у статті: Справа Приватбанку: Зв'язок Суркісів з Коломойським, який не помічають судді

Економічна правда