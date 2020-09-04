Суд відновив стягнення 165 мільйонів доларів з Приватбанку на користь Суркісів

Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк

Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного ПриватБанку на користь останніх 164,5 мільйона доларів.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі банку.

У повідомленні наголошується, що у судді Сергія Вовка були повноваження розглядати заяви TAMPLEMON INVESTMENTS і LUMIL INVESTMENTS LLP про відкриття виконавчого провадження про стягнення на користь компаній з ПриватБанку відповідно 7,1 млн доларів (з яких 2,1 млн доларів - відсотки) і 157,4 долара (46,4 долара - відсотки), однак їх задоволення суперечить законодавству.

"Стаття 63 закону про виконавче провадження чітко передбачає перелік дій виконавця, після яких виконавче провадження припиняється, відповідно, скасовувати закриття і відновлювати провадження немає жодних підстав", - зазначили в банку.

У повідомленні пояснюється, що суддя Вовк відновив провадження, яке було відкрито Державною виконавчою службою у квітні 2020 року, на підставі якого держвиконавець оштрафувала банк і потім передала матеріали правоохоронцям для відкриття кримінального провадження.

У пресслужбі ПриватБанку наголосили, що після направлення матеріалів до правоохоронних органів, суддя Вовк не мав права відновлювати виконавчого провадження.

На думку банку, відповідне рішення було прийнято з метою реалізації ухвали Печерського райсуду Києва від 2 вересня, яким суд санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна банку в разі відмови виплачувати компаніям братів Суркісів 347 млн доларів.

У пресслужбі банку також зазначили, що розгляд заяв 3 вересня здійснювався без представників компаній Суркісів.

Нагадуємо:

Печерський райсуд Києва 2 вересня повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їх депозити, розміщені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії.

Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить 347,374 млн доларів (з них близько 102 млн доларів - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

Як повідомляв голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл і Міністерство фінансів, відповідачі планують подавати апеляційну скаргу на відповідне рішення суду.

Згідно з позицією ПриватБанку, відповідні договори офшорів Суркісів на сьогодні вважаються виконаними, оскільки в 2016 році при проведенні націоналізації вони були обмінені на акції додаткової емісії.

В кінці 2016 року під час націоналізації ПриватБанку кошти, розміщені сім'єю Суркісів і їх компаніями на депозитних рахунках Приватбанку і його філій, потрапили під процедуру bail-in, оскільки Суркіси були визнані пов'язаними з ПриватБанком особами.

Печерський райсуд Києва 9 лютого 2017 року своїм рішенням за позовом компаній Суркісів зобов'язав ПриватБанк виконувати умови депозитних договорів, укладених кіпрською філією банку з відповідними компаніями.

Спроба Кабміну оскаржити цей вердикт в апеляційному суді не увінчалася успіхом.

У свою чергу, ПриватБанк подав касаційну скаргу, розгляд якої, за словами юррадника банку Пожидаєва, поки не призначено.

Поки ж 15 квітня 2020 року Київський апеляційний суд відхилив апеляцію держвиконавця, залишивши в силі роз'яснення судді Підпалого рішення 2017 року у вигляді зобов'язання ПриватБанку компенсувати компаніям Суркісів 250 млн доларів.

На підставі рішення судді Підпалого одразу шість британських компаній-стягувачів 28 квітня 2020 року окремо звернулися в ДВС із заявою про його примусове виконання, а 29 квітня ДВС Печерського району відкрила виконавче провадження і направила відповідне повідомлення боржнику.

За словами прес-служби ПриватБанку, станом на початок червня 2020 року держвиконавець наклала на банк два штрафи розміром приблизно 5 тис грн і 10 тис грн за невиконання рішення і передала матеріали до Печерського райвідділу Нацполіції для відкриття кримінального провадження.