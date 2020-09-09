Аналітики Bank of America допускають затримку траншу МВФ

Аналітики BofA Securities допускають можливі затримки нових траншів від Міжнародного валютного фонду і нову емісію євробондів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на компанію.

Аналітики дають рекомендацію Underweight (слабкі перспективи) за єврооблігаціями України віддаючи перевагу ВВП-варрантам.

"Спреди України торгуються близько до історичних середніх рівней у порівнянні з аналогами країн, що розвиваються. Однак ми стурбовані тим, що облігації можуть показувати більш низьку динаміку з урахуванням можливих затримок підтримки МВФ і потенційного випуску", - пояснюють аналітики свою позицію.

Аналітики вказують, що Україна може згенерувати серію негативних новин через можливу затримку майбутнього першого перегляду програми співпраці з МВФ stand by, запланованого на цей місяць.

На їхню думку, прогрес з МВФ, ймовірно, вимагатиме повної ясності в питанні Національного антикорупційного бюро (НАБУ) після недавньої ухвали Конституційного суду і, в зв'язку з затримкою перегляду, прийняття бюджету на 2021 рік.

Вона нагадали, що Україна недавно викупила варранти і допустила можливість повторення такої операції, можливо, в "істотних" обсягах.

На думку аналітиків BofA, для такого викупу і для бюджетних цілей може бути здійснений ще один випуск єврооблігацій на $1-1,5 млрд на додаток до розміщеному в кінці липня на $2 млрд.

"Ми вважаємо за краще варранти облігаціях, враховуючи потенціал великих купонів в зв'язку з відновленням зростання в 2021 році і потенційними подальшими викупами", - йдеться в документі.

У той же час в документі BoFA відзначається поліпшення ситуації щодо побоювань з приводу податково-бюджетної політики і, особливо, незалежності Нацбанку України після нових сильних призначень, а також стабільної політики в питаннях грошово-кредитної політики і виведення банків з ринку.

Нагадуємо:

Національний банк найближчим часом очікує на візит місії Міжнародного валютного фонду та черговий транш до кінця 2020 року.

Також голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Міжнародний валютний фонд планує продовжити співпрацю з Україною у рамках програми stand-by, але у МВФ не кажуть, коли чекати наступного траншу кредиту.

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