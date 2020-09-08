Зеленський: Навіть в умовах пандемії податкові надходження зросли майже в 1,5 рази
Президент Володимир Зеленський заявив, що податкові надходження під час пандемії виросли в 1,5 рази, а доходи на митниці впали.
Про це він сказав під час робочої поїздки в Житомирську область передає Інтерфакс-Україна.
"Впали доходи на митниці, хоча вона більш-менш почала виходити на рівень тих сум, які їм ставило Міністерство фінансів як задачу. Податкова показує серйозні результати, збільшилися надходження податків, і це про щось говорить.
Якщо у нас в COVID-період податкові надходження збільшилися десь в півтора рази, то у мене великі питання: що ж тоді, коли держава працювала, де всі ці гроші?", - сказав президент.
Зеленський підкреслив, що поки "не бачить проблем з грошима", хоча в цілому проблема з грошима є у всьому світі, в Європі і в Україні.
"На жаль, ми не в найкращому економічному становищі. Я не знаю, що там говорять експерти, - ми знаємо реалії. У нас більш-менш стабільна ситуація, вона контрольована. Ми знаємо, що відбувається з грошима, і скільки не вистачає.
Але ми повинні розуміти, що в усьому світі багато підприємств закрито через COVID, багато людей втратили робочі місця, позбулися зарплат. Давайте просто це спокійно визнавати і боротися з цими проблемами", - вказав він.
Нагадуємо:
24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. У той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.
В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua