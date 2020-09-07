Справа Суркісів: Мінфін до середи подасть апеляцію на рішення Печерського райсуду – ЗМІ

Мінфін готує апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про повне задоволення заяви офшорних компаній братів Суркісів у спорі з Приватбанком про 350 млн доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

За даними агентства, Мінфін планує подати апеляцію до 9 вересня.

Нагадаємо:

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство підготувало законопроєкт, який надає можливість не здійснювати примусове виконання ухвали стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній Суркісів.

Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного ПриватБанку на користь останніх 164,5 мільйона доларів.

Також Печерський райсуд Києва 2 вересня повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їх депозити, розміщені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії.

Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить 347,374 млн доларів (з них близько 102 млн доларів - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

Детальніше читайте у статті: Справа Приватбанку: Зв'язок Суркісів з Коломойським, який не помічають судді