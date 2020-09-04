Завод Фірташа оскаржує відмову Мінекономіки вводити квоти на імпорт міндобрив

Окружний адмінсуд за позовом ПрАТ "Азот" (Черкаси) відкрив провадження до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Мінекономіки через відмову запроваджувати квоти на імпорт міндобрив в Україні.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на прес-службу Group DF Дмитро Фірташа, куди входить підприємство.

ПрАТ "Азот" у своєму позові вимагає визнати протиправними дії Мінекономіки при підготовці висновків в рамках проведеного спеціального розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив, а також скасувати рішення МКМТ від 22 червня, яким відомство припинило спецрозслідування.

Водночас суд зобов'язав МКМТ Мінекономіки надати всі копії рішень, висновків та інших документів, що стосуються цього розслідування.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Міністерство економіки планує запровадити 30% квоти на імпорт азотних добрив - решту мають заповнити заводи Ostchem Дмитра Фірташа, "Дніпроазот" Ігоря Коломойського та державний Одеський припортовий. Аграрії - проти.

Голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі виступив проти запровадження мит на імпорт міндобрив та планує підняти це питання на зустрічі з прем'єром Денисом Шмигалем.

Сукупні втрати для української економіки від введення квот на імпорт мінеральних добрив можуть становити 100-238 млн доларів, йдеться у дослідження КШЕ.

Згодом голова Держгеокадастру Роман Лещенко заявив, що обмежень на імпорт міндобрив для аграрного бізнесу не буде, квотування імпорту міндобрив, з огляду на стан ринку, є недоцільним.