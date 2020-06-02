"Класичний випадок лобіювання інтересів": Саакашвілі виступив проти квот на імпорт добрив

Голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі виступив проти запровадження мит на імпорт міндобрив та планує підняти це питання на зустрічі з прем'єром Денисом Шмигалем.

Пр це він заявив під час онлайн-зустрічі з бізнесом, передає "Інтерфакс-Україна".

Саакашвілі наголосив, що ініціатива із введеням мит на міндобрива - "класичний випадок лобіювання інтересів монополістично-олігархічного бізнесу".

"Ситуація наступна: захищаючи українського виробника, в результаті закривається імпорт добрив не тільки з Росії, але і з Європи, які на 30% дешевше обходяться, ніж з Росії. Ситуація проста. У нас є монополіст-олігарх, в даному випадку це Фірташ, і, наскільки я розумію, Бахматюк. Вони поділили ринок", - підкреслив Саакашвілі.

За його словами, з іншого боку є невеликі виробники добрив, які прекрасно конкурують і отримують прибуток.

Він, зокрема, навів приклад заводу з виробництва добрив енергохолдингу "ДТЕК".

"Чомусь це маленьке підприємство працює, і не тільки "ДТЕК", а й кілька інших добре працюють. Якщо вони добре працюють, чому інші ні?", - резюмує він.

Нагадаємо:

Міністерство економіки планує запровадити 30% квоти на імпорт азотних добрив - решту мають заповнити заводи Ostchem Дмитра Фірташа, "Дніпроазот" Ігоря Коломойського та державний Одеський припортовий. Аграрії - проти.