Обмежень на імпорт міндобрив для агробізнесу не буде – голова Держгеокадастру
Обмежень на імпорт міндобрив для аграрного бізнесу не буде, квотування імпорту міндобрив, з огляду на стан ринку, є недоцільним.
Про це заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко у коментарі, наданому ЕП.
"Сьогодні мав розмову з президентом Володимиром Зеленським, прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем, представниками уряду та парламенту за зверненням представників аграрного бізнесу.
Підприємців хвилювало питання можливого розгляду запровадження квот на імпорт азотних, азотно-фосфорних та комплексних добрив в Україну в наступні 3 роки. Вони висловили занепокоєння, що ухвалення такого рішення може призвести до необґрунтованого перевищення внутрішніх цін на добрива над світовими, та як наслідок - додаткових збитків українських сільгосптоваровиробників", - повідомив Лещенко.
Президент Зеленський заявив, що квотування імпорту міндобрив, з огляду на стан ринку, є недоцільним - Лещенко заявив, що погоджується з цією позицією.
"Я вважаю, що за тих обставинах, які склалися на ринку добрив, не потрібно обмежувати їх імпорт. Аграрії мають отримати доступні добрива і розвивати сільськогосподарський потенціал України. Бо це наша продовольча безпека", - підкреслив Зеленський.
"Як голова Держгеокадастру вважаю, що це рішення правильне і допоможе українським аграріям в нинішніх умовах досягти найвищих показників врожайності", - у свою чергу зазначив Лещенко.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що Міністерство економіки планує запровадити 30% квоти на імпорт азотних добрив - решту мають заповнити заводи Ostchem Дмитра Фірташа, "Дніпроазот" Ігоря Коломойського та державний Одеський припортовий. Аграрії - проти.
Голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі виступив проти запровадження мит на імпорт міндобрив та планує підняти це питання на зустрічі з прем'єром Денисом Шмигалем.
Сукупні втрати для української економіки від введення квот на імпорт мінеральних добрив можуть становити 100-238 млн доларів, йдеться у дослідження КШЕ.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua