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Квоти на імпорт міндобрив: економіка може втратити до 238 мільйонів доларів – дослідження

Четвер, 11 червня 2020, 15:58
 

Сукупні втрати для української економіки від введення квот на імпорт мінеральних добрив можуть становити 100-238 млн доларів.

Про це йдеться у оцінці економічних наслідків ініціативи Мінекономіки від експертів Київської школи економіки.

Зокрема, модель КШЕ прогнозує наступні очікувані наслідки: 

  • вигода (додаткові доходи) виробників міндобрив - 63-238 млн дол;
  • втрати сільгоспвиробників - 174-509  млн дол. При цьому менші виробники зазнають більших втрат;
  • вигоди трейдерів - 10-33 млн дол США; в найгіршому випадку це може бути величина ренти держслужбовців від адміністрування та розподілу квот.
  • сукупний ефект на економіку - втрати на рівні 100-238 млн дол.

Також очікується зростання цін на селітру на 5-22%.

"Окрім суттєвих втрат для економіки та агровиробників, ініціатива щодо запровадження квот несе ризики зриву поставок через ліцензування або адміністрування квот. Це потенційно корупційний ризик", - заявив  професор Київської школи економіки, керівник дослідницького центру UAFoodTrade Олег Нів’євський.

Відповідно до моделі, КШЕ не рекомендує запроваджувати квоти на імпорт мінеральних добрив. 

"Потрібно більше працювати безпосередньо з хімічною галуззю над її розвитком і робити це не за рахунок сільгоспвиробників.

У  хімічної галузі є чудовий фактор розвитку - зростаючий внутрішній попит з боку АПК. Від роботи конкурентного ринку, разом із підвищенням ефективності та інвестиціями у технології та інновації, виграють усі - і виробники, і споживачі", - підкреслив Нів’євський.

У моделюванні КШЕ враховані: 

  • величина цінової еластичності попиту та пропозиції (або чутливості ціни до величини попиту та пропозиції);
  • в моделюванні враховується лише фактор запровадження квот, всі решта факторів – незмінні;
  • розрахунки проводились для аміачної селітри та NP-добрив, оскільки для інших продуктів запропоновані квоти – не обмежувальні.
  • за основу взяті показники галузі за 2019 рік.

Нагадаємо:

Міністерство економіки планує запровадити 30% квоти на імпорт азотних добрив - решту мають заповнити заводи Ostchem Дмитра Фірташа, "Дніпроазот" Ігоря Коломойського та державний Одеський припортовий. Аграрії - проти.

Голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі виступив проти запровадження мит на імпорт міндобрив та планує підняти це питання на зустрічі з прем'єром Денисом Шмигалем.

Економічна правда

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мито добрива імпорт

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