Фонд гарантування почав виплату коштів вкладникам "Аркади": як отримати гроші

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 29 вересня 2020 року здійснює відшкодування коштів вкладникам банку "Аркада" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку в межах 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що відшкодування коштів проводиться через відділення банків-агентів Фонду: Ощадбанку, Приватбанку, Правекс-Банку, Альфа-Банку, Кредо-Банку, Укргазбанку, ПУМБу, ТАСкомбанку, банку "Південний", Універсал банку, Ідея Банку.

"Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із визначених банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово "відмова").