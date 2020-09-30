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Фонд гарантування почав виплату коштів вкладникам "Аркади": як отримати гроші

Середа, 30 вересня 2020, 11:03
 

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 29 вересня 2020 року здійснює відшкодування коштів вкладникам банку "Аркада" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку в межах 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що відшкодування коштів проводиться через відділення банків-агентів Фонду: Ощадбанку, Приватбанку, Правекс-Банку, Альфа-Банку, Кредо-Банку, Укргазбанку, ПУМБу, ТАСкомбанку, банку "Південний", Універсал банку, Ідея Банку.

"Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із визначених банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово "відмова"). 

Виплати здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку", - пояснили у відомстві.

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Нагадуємо:

Фонд гарантування розпочав ліквідацію банку "Аркада", яка триватиме три роки - до 24 вересня 2023 року включно.

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня. 

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн. 

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) був Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

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Фонд гарантування вкладів Аркада

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Економічна правда
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