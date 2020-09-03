З початку карантину статус безробітного отримали 444 тисячі українців

З початку дії карантину (з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тисяч українців, загалом станом на 31 серпня кількість безробітних становила 477,7 тисяч громадян - це на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби зайнятості.

Зазначається, що допомогу по безробіттю отримували 400 тисяч осіб.

Усього з початку року працевлаштовано понад 409 тисяч громадян,зокрема за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) - 260 тисяч.

"Найбільше українців знайшли нове робоче місце в сільському господарстві - 45% від усіх працевлаштованих, далі - переробна промисловість (14%) та сфера торгівлі (13%).

Слід зазначити, що останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тисяч осіб, у травні їх кількість становила 97 тисяч осіб, у червні - 75 тисяч осіб, у липні - 68 тисяч", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що виплати допомоги по частковому безробіттю дозволили зберегти робочі місця для 367 тисяч українців, з них 179,9 тисяч - ФОПи.

Нагадаємо:

З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тисяч українців - це на 67% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Станом на 6 серпня 2020 року статус безробітного мають 502 тисячі українців, за пероід дії карантину (з 12 червня по 4 серпня) статус безробітного отримали 406 тисяч українців.

До 3,1 млн українців або 17% від робочої сили на піку карантину знаходились у стані прихованого безробіття - зайнятість цих людей була зменшена або вони були відправлені у неоплачувану відпустку.

Національний банк очікує, що рівень безробіття у 2020 році сягне 10%, а не 9,5%, які НБУ прогнозував у квітні.

Економічна правда