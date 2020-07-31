Нацбанк погіршив прогноз рівня безробіття на 2020 рік

Національний банк очікує, що рівень безробіття у 2020 році сягне 10%, а не 9,5%, які НБУ прогнозував у квітні.

Про це регулятор повідомив у своєму інфляційному звіті за липень.

"Послаблення карантинних обмежень уже в травні спричинило швидке відновлення пропозиції робочої сили, яка в червні за щотижневими даними кількості резюме повернулася на докарантинний рівень.

Інтерес до пошуку роботи відновився не лише на внутрішньому ринку праці, але й за кордоном, чому сприяло часткове відкриття державних кордонів на виїзд з метою працевлаштування", - йдеться у повідомленні.

На 2021 рок НБУ прогнозує відсоток безробіття на рівні 9% (замість 8,6% в попередньому прогнозі), на 2022 - 8,8% (8,6% раніше).

Нагадуємо:

Згідно з очікуваннями міністерства економіки, номінальна середньомісячна зарплата становитиме в наступному році 13,6 тис грн і 15,4 тис грн в 2022 році. При цьому безробіття становитиме 9,2% працездатного населення в наступному році і 8,5% - через рік.

Економічна правда



