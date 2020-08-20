З початку карантину статус безробітного отримали 432 тисячі українців

З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тисяч українців - це на 67% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це йдеться у даних Держслужби зайнятості, передає "Урядовий портал".

"Нині відновлюється робота підприємств та організацій по всій країні. Як наслідок, поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних та зростає кількість поданих до служби зайнятості вакансій. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис осіб, у травні їх кількість становила 97 тис осіб, у червні - 75 тис., у липні - 68 тисяч.

Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняли підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. Так, за п’ять місяців карантинних обмежень роботу вдалося знайти для 245 тис громадян, з них - 168 тис безробітних", - йдеться у повідомленні.

Станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тисяч українців (проти 276 тисяч на цю ж дату минулого року), допомогу по безробіттю отримують 411 тисяч громадян.

Нагадаємо:

Станом на 6 серпня 2020 року статус безробітного мають 502 тисячі українців, за пероід дії карантину (з 12 червня по 4 серпня) статус безробітного отримали 406 тисяч українців.

До 3,1 млн українців або 17% від робочої сили на піку карантину знаходились у стані прихованого безробіття - зайнятість цих людей була зменшена або вони були відправлені у неоплачувану відпустку.

Національний банк очікує, що рівень безробіття у 2020 році сягне 10%, а не 9,5%, які НБУ прогнозував у квітні.

Економічна правда