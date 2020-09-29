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Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 3,5 мільйонів

Вівторок, 29 вересня 2020, 14:15
 

За підсумками 21-27 вересня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили 22 тисячі транспортних засобів та нарахували близько 3,5 млн грн плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що у розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нарахували в Херсонській, Одеській і Миколаївській областях.

Порівняно з минулим тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) підвищилися у Волинській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Миколаївській та Черкаській областях.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Інспектори "Укртрансбезпеки" за підсумками 14-20 вересня перевірили ще понад 26 тисяч транспортних засобів та нарахували близько 4,2 млн грн плати за перевантаження.

Економічна правда

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авто Мінінфраструктури

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