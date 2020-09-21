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Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 4,2 мільйона

Понеділок, 21 вересня 2020, 17:05
 

Інспектори "Укртрансбезпеки" за підсумками 14-20 вересня перевірили ще понад 26 тисяч транспортних засобів та нарахували близько 4,2 млн грн плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Миколаївській та Волинській областях.

"Разом з тим, у порівнянні з минулим тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) підвищилися у Волинській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Сумській та Чернівецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Економічна правда

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авто штраф Мінінфраструктури

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