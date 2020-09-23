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Кабмін створив Комісію з регулювання азартних ігор

Середа, 23 вересня 2020, 16:46
 

Кабмін на засіданні 23 вересня прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей".

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, після затвердження її положення Комісія буде розміщена за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки 26.

Кількість працівників - 230, із них голова та 6 членів комісії (один із них заступник).

"Ці зміни обумовлені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року", - пояснив Немчінов.

Серед головних завдань Комісії:

  • виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотарейній сфері;
  • отримання та розгляд заяв з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензій або відмову видачі ліцензій;
  • переоформлення ліцензій, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензій повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.

Читайте детальніше: Закон про азартні ігри набув чинності: що далі

Нагадуємо:

Антикорупційний комітет парламенту визнав, що законопроєкт №2713-д, який пропонує звільнити від податків виграші від азартних ігор та лотерей, та альтернативні до нього містять корупційні ризики.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

 Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

У НАЗК повідомляли, що впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

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Кабмін гральний бізнес

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