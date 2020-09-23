У Раді пропонують не оподатковувати виграші від азартних ігор, антикорупційний комітет - проти

Антикорупційний комітет парламенту визнав, що законопроєкт №2713-д, який пропонує звільнити від податків виграші від азартних ігор та лотерей, та альтернативні до нього містять корупційні ризики.

Про це повідомляється на сайті парламенту

"Законопроєкти визнано такими, що не відповідають вимогам антикорупційного законодавства і містять корупційні ризики, оскільки передбачають звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб суми виграшів від азартних ігор і лотерей.

Така норма спричиняє ризики легалізації незаконних доходів. Окрім того, передбачені різні види оподаткування для азартних ігор і лотерей", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт №2713 зареєстрували народні депутати з фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький і Олег Марусяк. Чотири альтернативні законопроекти підготували депутати з цієї ж фракції.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

У НАЗК повідомляли, що впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.