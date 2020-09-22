Ціни на Sony PlayStation 5 в Україні виявились найменшими в Європі

Вартість ігрової приставки Sony PlayStation 5 в Україні є дешевшою, ніж в інших країнах Європи.

Про це повідомляє Gsminfo.

Зазначається, що на українському ринку офіційна варість ігових консолей становитиме12 999 і 15 999 гривень за цифрову модель і версію з дисководом відповідно. У перерахунку на інші валюти - близько 390 і 480 євро - це дешевше, ніж в Європі. На європейському ринку PS5 обійдеться в 399 і 499 євро.

Ігри Demon’s Souls, Destruction AllStars і Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition оцінені в 2299 гривень, або близько 70 євро по курсу. У Європі ці ігри оцінені в 80 євро.

Нагадаємо:

Ігрова консоль PlayStation 5 надійде у продаж у США і Японії 12 листопада, а в Європі, Україні та інших регіонах - 19 листопада, PlayStation 5 DIGITAL EDITION в Україні можна буде придбати за 12 999 грн, а PlayStation 5 з дисководом ULTRA HD BLU-RAY - за 15 999 грн.

За словами джерел Bloomberg, Sony знизила прогноз виробництва PlayStation 5 через проблеми з компонентами.

13 червня компанія Sony провела презентацію, де показала ігрову консоль нового покоління PlayStation 5 та аксесуари до неї.