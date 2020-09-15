Sony знизила прогноз виробництва PlayStation 5 через проблеми з компонентами - ЗМІ

Sony Corp. скоротила передбачуваний обсяг виробництва ігрової консолі наступного покоління PlayStation 5 в поточному фінансовому році на 4 млн одиниць - приблизно до 11 млн одиниць.

Про це повідомляє Інтерфакс.

За словами джерел Bloomberg, зниження цільових показників виробництва обумовлено проблемами з випуском однокристальних систем (SoC), розроблених спеціально для нової приставки. Вихід якісної продукції на виробництві SoC становить близько 50%, що обмежує можливість Sony випускати стільки консолей, скільки вона забажає.

В даний момент ситуація на виробництві поступово поліпшується, але поки не стабілізувалася, кажуть співрозмовники Bloomberg.

Представник Sony відмовився надати коментар агентству.

Аналітики Citigroup відзначають, що проблеми на виробництві SoC збільшать вартість компонентів і негативно позначаться на показниках рентабельності. Однак Sony ще може переглянути свій прогноз до кінця фінансового року, який завершиться в березні 2021 року.

Очікується, що компанія оголосить терміни виходу і ціну PlayStation 5 під час офіційної відеопрезентації, запланованої на середу.

Акції Sony подешевшали на 2,4% за підсумками торгів у вівторок, досягнувши мінімальної позначки з липня.

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Японська компанія Sony презентувала ігрову консоль нового покоління PlayStation 5.