Стало відомо, скільки коштуватиме в Україні Sony PlayStation 5

Ігрова консоль PlayStation 5 надійде у продаж у США і Японії 12 листопада, а в Європі, Україні та інших регіонах - 19 листопада, PlayStation 5 DIGITAL EDITION в Україні можна буде придбати за 12 999 грн, а PlayStation 5 з дисководом ULTRA HD BLU-RAY - за 15 999 грн.

Про це повідомляється у прес-релізі PlayStation Ukraine.

"На PlayStation 5 буде доступна найкраща лінійка ігор в історії PlayStation, включаючи Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War і Demon's Souls, для неймовірних вражень від геймінгу майбутнього", - йдеться у повідомленні.

"Обидві моделі PS5 отримали один і той самий спеціальний процесор з вбудованими центральним і графічним процесорами для чудової графіки в якості до 4K, а також один і той самий надшвидкісний SSD з інтегрованим модулем I/O, який забезпечує блискавичне завантаження.

Обидві версії консолі забезпечать ефект повного занурення в ігри завдяки бездротовому контролеру DualSense і тривимірному звуку: завдяки цьому користувачам буде доступний однаково революційний геймплей, незалежно від того, яку PlayStation 5 вони оберуть", - додали в компанії.

Нагадаємо:

За словами джерел Bloomberg, Sony знизила прогноз виробництва PlayStation 5 через проблеми з компонентами.

13 червня компанія Sony провела презентацію, де показала ігрову консоль нового покоління PlayStation 5 та аксесуари до неї.

Економічна правда