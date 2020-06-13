Sony презентувала PlayStation 5

Джерело: ITC

Японська компанія Sony презентувала ігрову консоль нового покоління PlayStation 5.

Про це повідомляє ВВС.

Більша частина презентації була присвячена іграм, які будуть доступні на PS5 і надійдуть у продаж в дату релізу ігрової приставки.

Але, окрім самої консолі, яка надійде в продаж в двох версіях — з дисководом і без (Digital Edition — покупка ігор через PlayStation Store –ЕП), компанія представила нові геймпади, окрему станцію для їх підзарядки (одночасно можна буде заряджати два геймпада – ЕП), навушники, пульт дистанційного управління PS5 і веб-камеру для синхронізації ігрових девайсів.

Видання пише, що всі ці пристрої спершу будуть продаватися окремо від консолі. Чи надійдуть в продаж PS5 з повним набором аксесуарів в майбутньому, в Sony поки не повідомили.