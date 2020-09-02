Шмигаль доручив Міненерго розібратися із боргами по зарплаті на шахті "Надія"

Прем'єр Денис Шмигаль доручив Міненерго надати механізм вирішення проблемних питань, пов'язаних із заборгованістю по зарплаті на ПрАТ "Шахта "Надія".

Про це він сказав на засіданні уряду.

"У Львівській області на сьогодні є напруження серед гірників шахти "Надія". Ми відсвяткували День шахтаря, але, на жаль, частина гірників не отримала своєї зарплати. Це, фактично, недержавне підприємство.

Держава на сьогодні не має інструментів прямої дотації коштів на це підприємство, тому доручаю і ставлю вимогу Міненерго протягом найближчого часу дати мехнізми вирішення ситуації", - заявив прем'єр.

Нагадаємо:

ПАТ "Центренерго" розрахувалося із державними вуглевидобувними підприємствами, сплативши їм у серпні 610 мільйонів 46 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що "Центренерго" направило держшахтам 216 млн грн на погашення заборгованостей за поставлене ними паливо.

Станом на 21 липня "Центренерго" перерахувала понад 143 млн грн вугледобувним підприємствам у рамках виконання плану погашення заборгованості.

Економічна правда