"Центренерго" перерахувало держшахтам 216 мільйонів боргів

"Центренерго" направило держшахтам 216 млн грн на погашення заборгованостей за поставлене ними паливо.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"До кінця місяця сума розрахунків із державними вугледобувними підприємствами сягне понад 400 мільйонів гривень, таким чином усі розрахунки ПАТ "Центренерго" із шахтарями будуть виконані на 100%.

Сподіваємося, ці кошти допоможуть шахтам збільшити видобуток, і як наслідок - зменшити собівартість продукції та зробити умови праці шахтарів безпечнішими", - йдеться у повідомленні.

"Отримати ресурси для розрахунків за вугілля українського видобутку державній енергогенеруючій компанії вдалося завдяки продажу з аукціону електроенергії на період до кінця року", - додали у компанії.

В "Центренерго" у коментарі "Інтерфакс-Украна" уточнили, що гроші перераховані 19 серпня з тих коштів, які вдалося виручити від продажу минулого тижня близько 4,6 млн МВт-год електроенергії до кінця року.

Нагадаємо:

Станом на 21 липня "Центренерго" перерахувала понад 143 млн грн вугледобувним підприємствам у рамках виконання плану погашення заборгованості.

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році, держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.