"Центренерго" закрило борги перед держшахтами, сплативши у серпні понад 600 мільйонів

ПАТ "Центренерго" розрахувалося із державними вуглевидобувними підприємствами, сплативши їм у серпні 610 мільйонів 46 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що з метою підтримки державних шахт "Центренерго" продало на аукціоні електроенергію на період до кінця року.

"Отримане з продажу гарантійне забезпечення дозволило розрахуватися із державними шахтами.

Водночас, як ми повідомляли раніше, компанія звернулася до уряду щодо зниження цін на вугілля до ринкового рівня. Адже без такого кроку збитковість генерації електроенергії на державному підприємстві неминуче призведе до ланцюжкової реакції щодо державних шахт", - додали у компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що "Центренерго" направило держшахтам 216 млн грн на погашення заборгованостей за поставлене ними паливо.

Станом на 21 липня "Центренерго" перерахувала понад 143 млн грн вугледобувним підприємствам у рамках виконання плану погашення заборгованості.

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році, держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.