У липні "Центренерго" перерахувало вугледобувним компаніям 143 мільйони боргів
Станом на 21 липня "Центренерго" перерахувала понад 143 млн грн вугледобувним підприємствам у рамках виконання плану погашення заборгованості.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Попередньо на липень було заявлене погашення шахтарям 120 мільйонів гривень. Однак, компанії вдалося залучити додаткові внутрішні ресурси для перевиконання плану.
Завдяки діям державної енергогенеруючої компанії, у другій декаді липня вдалося розблокувати роботу шахт "Надія" і "Добропілля", - йдеться у повідомленні.
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Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році, держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.
Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.
29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.
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