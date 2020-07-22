У липні "Центренерго" перерахувало вугледобувним компаніям 143 мільйони боргів

Станом на 21 липня "Центренерго" перерахувала понад 143 млн грн вугледобувним підприємствам у рамках виконання плану погашення заборгованості.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Попередньо на липень було заявлене погашення шахтарям 120 мільйонів гривень. Однак, компанії вдалося залучити додаткові внутрішні ресурси для перевиконання плану.

Завдяки діям державної енергогенеруючої компанії, у другій декаді липня вдалося розблокувати роботу шахт "Надія" і "Добропілля", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році, держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.