Прем'єр: Очікується врожай зернових на 7 мільйонів тонн менший, ніж минулого року

У 2020 році урожай зернових в Україні очікується на 7 млн тонн менше, ніж у минулому році, основна причина - посуха.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Цього року в Україні очікується урожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж минулого року - за прогнозами Мінекономіки. Основна причина - негативний вплив погодніх умов. Це, звичайно, посухи, про які ми всі чули на початку літа.

Аграрії і фермери постійно звертались до уряду з проханням про створення ефективної системи будівництва зрошувальних проєктів. Тому на наступний рік ми запланували під егідою програми президента "Велике будівництво" розглянути створення зрошувальних систем у південних областях України", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо:

Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових у 2020 році із 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок показників по кукурудзі.

Мінекономіки скоригувало прогнозоване виробництво зернових по всіх категоріях урожаю 2020 року у бік зменшення - із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

Мінекономіки разом із учасниками ринку зерна 17 серпня підписали додаток до зернового Меморандуму та узгодили граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 маркетинговому році - 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис тонн жита.

Економічна правда