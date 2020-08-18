У Мінекономіки погодили граничний обсяг експорту пшениці на сезон

Мінекономіки разом із учасниками ринку зерна 17 серпня підписали додаток до зернового Меморандуму та узгодили граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 маркетинговому році - 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис тонн жита.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Зерновий меморандум є гарним прикладом вміння домовлятися і приймати збалансовані рішення. На нашу спільну думку, експорт у 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита на цей маркетинговий рік - це той орієнтир, який збереже нам і внутрішню продовольчу безпеку, і експортні можливості.

Крім того, враховуючи коронакризу, в прогнозному балансі ми збільшили обсяг перехідних залишків на півмільйона тонн - до 1,7 млн тонн", - заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

Зазначається, що в залежності від погодних умов та кінцевих даних щодо обсягів виробництва пшениці від Держстату, прогнозні баланси ринку зерна можуть бути переглянуті у 4-му кварталі.

Наразі урожай зерна очікується на рівні 72,1 млн тонн.

Нагадаємо:

Протягом наступних 10 років Україна продовжить покращувати свої позиції на світовому ринку зерна і, потенційно, увійде до топ-5 країн експортерів зернових, збільшивши свою частку до 14%, йдеться в прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку і Всесвітньої продовольчої організації.

Економічна правда