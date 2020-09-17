Новини 17 вересня: ЄС зупиняє "Північний потік-2", Генштабу купують ручки Parker, влада боїться "вишок" 5G

Про зупинку "Північного потоку-2". Європейський парламент затвердив резолюцію щодо отруєння Алексєя Навального і підтвердив необхідність зупинки будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Про зниження ПДВ для аграріїв. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для агросектору із 20% до 14%.

Про ручки Parker для Генштабу. Генштаб Збройних сил України укладає угоду на купівлю подарункових ручок Parker із гравіюваннями та позолотою на 308 тисяч гривень, ціна ручок становить від 672 до 8760 гривень.

Про злив даних SoftServe. Хакери опублікували проекти клієнтів, і ймовірно особисті дані співробітників однієї з найбільших українських IT-компаній SoftServe.

Про страх перед "вишками" 5G. Міністерство цифрової трансформації повідомляє про приклади, коли влада на місцях перешкоджає роботі базових станцій мобільного зв’язку, посилаючись на їх фіктивну шкоду.

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