Генштаб Збройних сил купує подарункові ручки Parker з позолотою по 9 тисяч

Джерело: Тендерна документація

Генштаб Збройних сил України укладає угоду на купівлю подарункових ручок Parker із гравіюваннями та позолотою на 308 тисяч гривень, ціна ручок становить від 672 до 8760 гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро" передають Наші Гроші.

Замовляють 80 подарункових ручок: 58 штук – із гравіюванням "Від Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України" в подарунковому футлярі з емблемою Генштабу ЗСУ з дворічною гарантією і 22 штук – із зображенням тризуба у футлярі.

Найдорожчими є десять ручок Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84 811 із корпусом із лакованої латуні та позолоченою кліпсою і золотим пером із чеканним візерунком по 8 760 грн.

На сайті ексклюзивного дистриб’ютора виробника Parker в Україні такі ручки продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 6 105 грн.

Також купили двадцять ручок Waterman Perspective Black GT із корпусом із лакованої латуні та позолоченими деталями, в тому числі кліпсою, по 6 870 грн. Із них десять будуть типу ролер і десять перового типу. На ринку такі ручки-ролери продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 5 167–5 168 грн., а перові ручки – по 5 748 грн.

Крім того, ще десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT FP F 22011 замовили по 2 940 грн., десять латунних ручок Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2 940 грн., десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2 340 грн. і 22 сталеві ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Усі вони з позолотою деталей.

Єдиним конкурентом переможця - ПП Май, була ФОП Чалкова Людмила Михайлівна із Києва, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Тому формальна економія склала всього 1%.