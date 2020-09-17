Європарламент закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Європейський парламент затвердив резолюцію щодо отруєння Алексєя Навального і підтвердив необхідність зупинки будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

За документ проголосували 532 євродепутати, 84 проти, 72 утрималися.

У резолюції євродепутати закликали створити санкційний механізм, який би уможливив збір інформації та заморозку європейських активів корумпованих осіб, які фігурують у розслідуваннях Фонду боротьби з корупцією Навального.

Євродепутати також закликали ініціювати міжнародне розслідування отруєння Навального, залучивши до нього Євросоюз, ООН, Раду Європи та Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Парламент вимагає, щоб ЄС якомога швидше прийняв список масштабних обмежувальних заходів і посилив існуючі санкції проти Росії.

На тлі справи Навального євродепутати підтвердили необхідність зупинки будівництва газопроводу "Північний потік - 2", до чого парламент закликав і раніше.

Європарламент також запропонував інститутам ЄС ухвалити стратегію демократизації Росії і вимагати від Москви скасувати і доопрацювати ряд законів, в тому числі недавні поправки до Конституції, в яких йдеться про пріоритет російського права над міжнародним.

Окремо євродепутати просять Брюссель ухвалити стратегію підтримки російських дисидентів, неурядових організацій, і незалежних ЗМІ.

На засіданні у четвер Європарламент також схвалив резолюцію щодо Білорусі, що визнає Координаційну раду опозиції.

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Європейська правда