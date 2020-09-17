Місцева влада блокує розвиток зв’язку через страх перед "вишками 5G" - Мінцифра
Міністерство цифрової трансформації повідомляє про приклади, коли влада на місцях перешкоджає роботі базових станцій мобільного зв’язку, посилаючись на їх фіктивну шкоду.
Про це йдеться у Instagram-акаунті відомства
Мінцифра наводить приклади, коли чиновники виступають проти встановлення вишок:
- управління освіти Броварської міської ради змушує прибрати встановлені базові станції неподалік від школи;
- керівництво Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради перешкоджає встановленню базової станції біля міської клінічної лікарні
- аналогічно діє керівництво Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району
- у Маріуполі встановленню базових станцій перешкоджає Міська рада, Державна судова адміністрація в Донецькій області та ККП "Маріупольтепломережа".
У Мінцифрі зазначають, що такі дії посадовців не є піклуванням про громадян. Навпаки, через них постраждає набагато більше людей, ніж активних радіофобів.
"Ми можемо ще раз наголосити: базові станції мобільного зв’язку, що встановлюються українськими операторами, не шкідливі для людей, тварин та рослин. Норми випромінювання базових станцій в України встановлені у 10-100 разів суворіші, ніж у Європі та Америці.
До того ж в Україні існує спеціальний орган, який контролює використання радіочастот, — Український державний центр радіочастот. Одне з його завдань — регулярно перевіряти дотримання правил роботи базовими станціями", - йдеться у повідомленні відомства.
Нагадуємо:
Раніше президент Володимир Зеленський відповідаючи на онлайн-петицію про заборну 5G наголосив, що 5G не шкодить здоров’ю при дотриманні допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот, однак закликав прем’єр-міністра й голову профільної комісії відреагувати.
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