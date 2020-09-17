Шахта "Надія": Рада виділила 47 мільйонів на закриття боргів із зарплати

Верховна Рада на засіданні 17 вересня підтримала зміни до держбюджету-2020, які дозволять погасити заборгованість із заробітної плати перед гірниками шахти "Надія".

За це проголосували 255 нардепів, передає "Урядовий портал".

"Законодавчі зміни передбачають виділення 47 млн грн на закриття боргів із зарплати перед гірниками шахти "Надія".

Важливо зазначити, що держава не має відношення до накопичення цієї заборгованості. Борги із зарплат виникли через порушення попереднього керівництва, про що свідчать матеріали фінансового аудиту ПрАТ "Шахта "Надія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міненерго вже передало ці матеріали у правоохоронні органи для подальшого розслідування.

Нагадаємо:

ПАТ "Центренерго" перерахувало ПрАТ "Шахта "Надія" 5 млн грн, які направлять на виплату боргів із зарплати.

Міненерго звернулось до прем'єр-міністра із проханням сприяти виділенню коштів на 51 млн грн із резервного фонду для виплат заробітної платні працівникам шахти "Надія".

Прем'єр Денис Шмигаль доручив Міненерго надати механізм вирішення проблемних питань, пов'язаних із заборгованістю по зарплаті на ПрАТ "Шахта "Надія".

Економічна правда