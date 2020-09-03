"Центренерго" перерахувало шахті "Надія" 5 мільйонів для виплат зарплати

ПАТ "Центренерго" перерахувало ПрАТ "Шахта "Надія" 5 млн грн, які направлять на виплату боргів із зарплати.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго у Facebook.

"Міністерство енергетики звернулося до ПАТ "Центренерго" з пропозицією надати авансовий платіж сумою 5 млн грн за вугільну продукцію шахти "Надія". Кошти вже надійшли на рахунки шахти. Вони будуть направлені на виплату зарплати гірників", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, 31 серпня, за зверненням Міненерго, ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" перерахувало шахті "Надія" 3,7 млн грн, які також направлять на виплату заробітної плати.

"Міністерство вживає всіх можливих заходів, аби забезпечити виплату заробітної платні гірникам "Надії". Ми аналізуємо варіанти, як далі функціонуватиме підприємство, і найближчим часом представимо наш план дій. Хочу наголосити, що ті, хто довів підприємство до такого скрутного стану, мають бути покарані", - заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Нагадаємо:

Міненерго звернулось до прем'єр-міністра із проханням сприяти виділенню коштів на 51 млн грн із резервного фонду для виплат заробітної платні працівникам шахти "Надія".

Прем'єр Денис Шмигаль доручив Міненерго надати механізм вирішення проблемних питань, пов'язаних із заборгованістю по зарплаті на ПрАТ "Шахта "Надія".

Економічна правда