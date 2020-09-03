Міненерго просить уряд виділити 51 мільйон на погашення боргів по зарплаті на шахті "Надія"

Міненерго звернулось до прем'єр-міністра із проханням сприяти виділенню коштів на 51 млн грн із резервного фонду для виплат заробітної платні працівникам шахти "Надія".

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що кошти мають бути повернені до держбюджету до 25 грудня 2020 року.

Також повідомляється, що Міненерго передало до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України матеріали фінансового аудиту ПрАТ "Шахта "Надія", що свідчать про порушення колишнього керівництва підприємства.

"Аудит, проведений фахівцями Міненерго, виявив численні порушення у діяльності попереднього керівництва шахти "Надія" та значні збитки, нанесені підприємству.

Зокрема, приписки обсягів видобутого вугілля призвели до незаконних витрат майже на 50 млн грн, заниження цін на вугільну продукцію спричинило недоотримання доходів сумою понад 36 млн грн, закупівлі за завищеними цінами - принесли збитки близько 20 млн грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому, заборгованість перед гірниками зростала і наразі складає 51 млн грн. У відомстві підкреслюють, що реальних фінансових ресурсів та активів для її погашення підприємство не має.

"Гірники шахти "Надія" не повинні розплачуватися за ті злодіяння, які вчинили їх колишні керівники. Управлінці шахти, які довели її до такого стану, мають понести суворе покарання. Відповідні матеріали вже передано до Генпрокуратури та Служби безпеки України.

Але на розслідування потрібен час, а ми не можемо залишити людей в біді. Тому ми аналізуємо можливі варіанти допомоги з боку держави", - заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Вона додала, що "Надія" ще з 2001 року віднесена до категорії шахт, щодо яких прийнято рішення про ліквідацію, тому підприємство не має права на державну підтримку на часткове покриття витрат із собівартості вугілля.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль доручив Міненерго надати механізм вирішення проблемних питань, пов'язаних із заборгованістю по зарплаті на ПрАТ "Шахта "Надія".

Економічна правда