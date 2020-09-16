У 2021 році Україна втратить 35 мільярдів від податкових пільг

У 2021 році через дію податкових пільг державний бюджет недоотримає 35,2 мільярда гривень, що на 4,5% більше ніж у поточному році (33,6 мільярда грн).

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Експерти зазначають, що втрати від цих пільг зазнає не лише державний, а і місцеві бюджети, оскільки частина втрат від податкових пільг доводиться на податки, які надходять до місцевих бюджетів (податок на майно, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір).

Найбільші втрати бюджет несе через пільги з ПДВ – 17,9 млрд грн. Найбільший обсяг пільг з ПДВ отримає соціальна сфера (10,1 млрд грн), зокрема галузь охорони здоров’я – 7,3 млрд грн і освіти – 2,8 млрд грн.

Ще 2,5 млрд грн - операцiї з постачання житла, 1,4 млрд грн – операції з постачання вугілля, по 1,1 млрд грн - операцiї з постачання послуг з перевезення пасажирiв мiським пасажирським транспортом і операцiї з постачання перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї та книжок.

Наступним за обсягом йде податок на майно – 13,4 млрд грн (2020 р. - 13,3 млрд грн). Цей податок надходить до місцевих бюджетів, отже і втрати від податкових пільг несуть вони.

В структурі цього податку найбільшу частину займають пільги з земельного податку.

За прогнозом у 2021 році втрати доходів органів мiсцевого самоврядування від пільг з земельного податку складуть 8,4 млрд грн, втрати від закладів освіти, які звільнені від сплати земельного податку, – 2,3 млрд грн, закладів охорони здоров’я – 0,7 млрд грн.

Третє місце займає акцизний податок з імпортних товарів – 1,6 млрд грн, а потім вже податок на прибуток підприємств – 1,5 млрд грн. Найбільше за обсягом пільг з цього податку отримає галузь літакобудування – 690,3 млн грн., а також фінансова сфера – 665,9 млн грн.

Акцизний податок з вітчизняних товарів займає останнє місце з обсягом втрат в 0,8 млрд грн.

Пільги з акцизного податку, як з вітчизняних, так із імпорних товарів, отримає авіаційна галузь - ввезення та реалізація бензинів авiацiйних та палива для реактивних двигунiв – сумарно 2,4 млрд грн.

Щодо втрат місцевих бюджетів, то окрім зазначеного вище податку на майно, втрати доходів від збору за місця для паркування транспортних засобів складуть 0,2 млн грн, туристичного збору – 0,9 млн грн. Зростання втрат від цих зборів спрогнозовано на рівні +27,0% до очікуваних втрат 2020 року.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.



