Новини 15 вересня: приватизація "Укрспирту", МВФ та Covid-фонд

Про "Укрспирт". Фонд держмайна оголосив перший аукціон з продажу об'єкту ДП "Укрспирт" - на продаж виставили Немирівське МПД за 49,57 млн грн.

Про МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду зробила паузу у візитах в Україну вивчаючи питання антикорупційних органів, справ навколо Суркісів та Приватбанку, використання коштів з COVID-фонду тощо.

Про Covid-фонд. Станом на 11 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 22,9 млрд грн - це 35% від загальної суми у 66 млрд грн.

Про "Ощадбанк". Суд задовольнив клопотання Сергія Наумова та скасував свій вердикт про призупинення рішення наглядової ради "Ощадбанку" про визнання Наумова переможцем конкурсу на посаду голови правління банку

Про готель "Дніпро". До державного бюджету 14 вересня надійшли понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро" - переможець аукціону ТОВ "Смартленд" виконав усі умови для отримання права власності цього активу.

Ви хочете дізнатися більше?

Міністр фінансів Сергій Марченко: У мене не було завдання бути міністром, "у якого немає грошей"

Голова Мінфіну розповів ЕП, як він планує виводити країну з бюджетної кризи, де буде позичати кошти, як буде домовлятись з МВФ, та чому його кожного дня "звільнюють" депутати.

Бюджет 2021. Які зміни уряд запланував для українців на наступний рік

Основні цифри, курс гривні, соціалка, витрати на силовиків, дороги, медицину та освіту.