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Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт "Укрспирту" за майже 50 мільйонів

Вівторок, 15 вересня 2020, 15:50
 

Фонд держмайна оголосив перший аукціон з продажу об'єкту ДП "Укрспирт" - на продаж виставили Немирівське МПД за 49,57 млн грн.

Про це у Facebook повідомив гендиректор ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

"Сьогодні - історичний день. Оголошено перший аукціон з продажу об’єкту ДП "Укрспирт". Йдеться про Немирівське МПД, в якого вже невдовзі з’явиться приватний власник.

Україна довго йшла до цього моменту. Бажаю усім зацікавленим інвесторам успіху на торгах, а далі - шаленого галузевого розвитку. З нетерпінням чекаємо на наступні оголошення та, власне, на перші результати аукціонів", - написав він.

Відповідно до повідомлення на Prozorro.Продажі, стартова ціна - 49,57 млн грн, дата проведення аукціону - 15 жовтень 2020 року. Розмір гарантійного внеску - 4,96 млн грн.

Нагадаємо:

В.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун заявив, що у середині вересня 2020 року планують оголосити перші аукціони з приватизації об'єктів підприємства.

Активи держпідприємства "Укрспирт" будуть передаватися до Фонду держмайна на приватизацію окремими майновими комплексами.

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Економічна правда

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Укрспирт приватизація

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