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Конкурс на управління УМХ: Група Ахметова оскаржить перемогу компанії Коломойського

Вівторок, 15 вересня 2020, 16:20
 

"Медіа Група Україна", яка належить олігарху Рінату Ахметову, заявила, що процедура проведення конкурсу з визначення управителя активами УМХ та його результати не відповідають нормам чинного законодавства, компанія оскаржить перемогу холдингу Коломойського.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Процедура, за якою відбувався конкурс, і, відповідно, його результати не відповідають нормам чинного законодавства. Як ми й наголошували раніше, перед початком конкурсу мала би бути проведена оцінка активів, що виставляються на конкурс, а учасникам конкурсу - представлена інформація про ці активи, на основі якої можна було б складати реальні бізнес-програми розвитку активів УМХ.

Тим більше, що критеріями, за якими АРМА обрало переможця, були саме "найбільш вигідні економічні умови управління активами", про що й було повідомлено в офіційному прес-релізі Агентства", - заявили в МГУ.

"Медіа Група Україна" намагалася скласти реальну та об’єктивну економічну програму розвитку активів УМХ. Саме з цією метою нами було надіслано офіційний запит до АРМА, в якому ми просили надати вичерпну інформацію щодо економічного стану активів, які були виставлені на конкурс.

Проте у відповідь ми отримали лише перелік юридичних осіб, наприкінці якого зазначалося: "Звертаємо увагу, що у розпорядженні АРМА відсутні додаткові відомості стосовно юридичних осіб, акцій (цінних паперів), майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, нерухомого та рухомого майна, поліграфічного обладнання та інші дані, зазначені у зверненні, оскільки наявність такої інформації не є обов’язковою умовою для прийняття в управління АРМА арештованих активів", - йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що жоден відповідальний економіст чи фінансист на основі цієї інформації не став би складати бізнес-програму, яка має гарантувати динамічний розвиток цих активів, а за таких умов конкурс був проведений непрозоро і з порушенням чинного законодавства.

Зазначається, що "Медіа Група Україна" звертається до суду та оскаржуватиме дії АРМА.

У компанії вважають, що результати конкурсу мають бути скасовані. 

Нагадаємо:

АРМА визнало переможцем конкурсу з відбору управителя активами Українського Медіа Холдингу ТОВ "1+1 Інтернет", яке входить в групу "1+1 медіа" Ігоря Коломойського.

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що позаштатний радник голови Офісу президента Михайло Подоляк тисне на керівництво Агентства по розшуку і менеджменту активів в питанні обрання переможця конкурсу на управління активами Українського Медіа Холдингу.

За інформацією Коломойського, радник голови ОП вимагає, щоб переможцем конкурсу було оголошено ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім", яке безпосередньо пов'язане з власником "УМХ" Сергієм Курченком, який знаходяться в розшуку.

В "1+1 media" вважають непрозорою вимогою від учасників конкурсу АРМА на управління активами УМХ отримання згоди у пов'язаних з власником холдингу осіб.

Менеджмент "Українського Медіа Холдингу" оприлюднив відкритий лист до бізнесмена Ігоря Коломойського, в якому просить бізнесмена "забути про медіахолдинг".

Згідно з інформацією АРМА, в попередньому конкурсі вирішили взяти участь сім компаній: "Видавництво "Український медіа дім", "Економіка", "Ера Медіа", "Об'єднана Медіа Група", "Зручний", ТОВ "1+1 Інтернет" (входить в групу "1+1 медіа") і "Телерадіокомпанія "Шансон".

Економічна правда

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