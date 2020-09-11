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В УМХ відповіли Коломойському: Краще погаси борг "Укрнафти" і поверни гроші "Приватбанку"

П'ятниця, 11 вересня 2020, 09:05
 

Менеджмент "Українського Медіа Холдингу" оприлюднив відкритий лист до бізнесмена Ігоря Коломойського, в якому просить бізнесмена "забути про медіахолдинг".

Лист опубліковано на сайті "Кореспондент", що входить в структуру УМХ. Ідентичність листа підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна".

"Коли ви починаєте говорити про справедливість, прозорість та чесність, шукай підступ", - йдеться в листі.

Менеджмент медіахолдингу вважає, що "в більшості випадків, коли ваші (Ігоря Коломойського - ред) кваліфіковані топ-менеджери зі своїми виробничими потужностями усували неефективність в діючих медіапроектах, ці видання благополучно поповнювали кладовище ЗМІ".

"Мабуть, знаючи таку вашу управлінську особливість, АРМА для конкурсу спеціально прописало вимогу щодо дотримання трудових прав працівників УМХ, а також зобов'язали нового керуючого активами розвивати всі без винятку напрямки діяльності. Розвивати, а не закривати. Відчуваєте різницю? Безумовно, до конкурсу, проведеного АРМА, є питання. Але, скоріше, не конспірологічні, а юридичні", - йдеться в зверненні.

"Ваша фраза з повідомлень ЗМІ, яку ми, на жаль, не чули, але її всі цитують - про майбутні підсумки конкурсу, які "прямо суперечать інтересам держави", - запала нам в душу. Якщо ви так дбаєте про інтереси держави і хочете допомогти Україні, то є й інші вельми благородні варіанти вкладення коштів.

Наприклад, ви могли б: погасити заборгованість перед "Укрнафтою" в розмірі 20 млрд грн; заплатити через "Центренерго" 4,5 млрд грн; повернути Приватбанку 5,5 млрд доларів. І, закінчуючи, хочемо перефразувати ваші ж слова: "Забудьте ви вже на х... про цей медіахолдинг", - написали в УМХ.

Нагадуємо:

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що позаштатний радник голови Офісу президента Михайло Подоляк тисне на керівництво Агентства по розшуку і менеджменту активів в питанні обрання переможця конкурсу на управління активами Українського Медіа Холдингу.

За інформацією Коломойського, радник голови ОП вимагає, щоб переможцем конкурсу було оголошено ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім", яке безпосередньо пов'язане з власником "УМХ" Сергієм Курченком, який знаходяться в розшуку.

В "1+1 media" вважають непрозорою вимогою від учасників конкурсу АРМА на управління активами УМХ отримання згоди у пов'язаних з власником холдингу осіб.

Згідно з інформацією АРМА, в попередньому конкурсі вирішили взяти участь сім компаній: "Видавництво "Український медіа дім", "Економіка", "Ера Медіа", "Об'єднана Медіа Група", "Зручний", ТОВ "1+1 Інтернет" (входить в групу "1+1 медіа") і "Телерадіокомпанія "Шансон".

Економічна правда

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медіа медіабізнес Коломойський Курченко АРМА

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