Конкурс на управління активами УМХ виграла компанія Коломойського
АРМА визнало переможцем конкурсу з відбору управителя активами Українського Медіа Холдингу ТОВ "1+1 Інтернет", яке входить в групу "1+1 медіа" Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє прес-служба Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
"Переможець відбору запропонував найбільш вигідні економічні умови управління активами, зокрема найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до державного бюджету у розмірі 5 млн грн, а також прогнозовані надходження до держбюджету у сумі майже 8 млн грн щомісяця. Натомість пропозиції інших учасників були у кілька разів меншими", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надалі має бути проведена оцінка активів та укладений договір про управління між АРМА та ТОВ "1+1 Інтернет".
Управителю необхідне також погодження Антимонопольного комітету на предмет допустимої концентрації активів.
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Олігарх Ігор Коломойський заявив, що позаштатний радник голови Офісу президента Михайло Подоляк тисне на керівництво Агентства по розшуку і менеджменту активів в питанні обрання переможця конкурсу на управління активами Українського Медіа Холдингу.
За інформацією Коломойського, радник голови ОП вимагає, щоб переможцем конкурсу було оголошено ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім", яке безпосередньо пов'язане з власником "УМХ" Сергієм Курченком, який знаходяться в розшуку.
В "1+1 media" вважають непрозорою вимогою від учасників конкурсу АРМА на управління активами УМХ отримання згоди у пов'язаних з власником холдингу осіб.
Менеджмент "Українського Медіа Холдингу" оприлюднив відкритий лист до бізнесмена Ігоря Коломойського, в якому просить бізнесмена "забути про медіахолдинг".
Згідно з інформацією АРМА, в попередньому конкурсі вирішили взяти участь сім компаній: "Видавництво "Український медіа дім", "Економіка", "Ера Медіа", "Об'єднана Медіа Група", "Зручний", ТОВ "1+1 Інтернет" (входить в групу "1+1 медіа") і "Телерадіокомпанія "Шансон".
Економічна правда
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