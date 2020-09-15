Марченко пояснив причини підняття мінімальної зарплати

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що одна з причин підвищення мінімалки - фактичний прожитковий мінімум був вищим за ту мінімальну зарплату, яка була встановлена законом.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Чому підвищується мінімалка? Тому що фактичний прожитковий мінімум був вищим за ту мінімальну зарплату, яка була встановлена законом. Фактичний рівень прожиткового мінімуму – 5054 грн, а мінімалка – 4723 грн. Це одна причина.

Інша причина – співвідношення між мінімальною зарплатою і середньою заробітною платою. В Україні, мені здається, було близько 40%, в сусідніх країнах вище. Ми не порівнюємо зарплати нашої країни з їхніми. Але співвідношення у нас просідало", - зазначив Марченко.

Водночас на питання, чи погоджується він з таким підходом, коли за ситуації з великим дефіцитом бюджету держава дозволяє собі такі речі, як підвищення мінімалки, міністр відповів:

"Я протистою до того моменту, поки не прийняте рішення. Як тільки рішення прийняте, я максимально сприяю, щоб це рішення було швидко і ефективно реалізоване. І це нормально.

Нормально, коли ти працюєш в команді, нормально, коли ти виконуєш завдання як міністр. Я можу скільки завгодно бути проти будь-яких видатків, але до того моменту, поки рішення не прийняте, поки мене на Кабміні не переконали мої колеги, прем’єр, що це рішення треба підтримати. Все, крапка.

Після цього я це рішення виконую. Бо інакше я маю через будь-яке моє непогодження писати заяву (про звільнення. – ЕП). Так же не може бути".

Читайте детальніше в інтерв'ю: Міністр фінансів Сергій Марченко: У мене не було завдання бути міністром, "у якого немає грошей"

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з яким мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч.

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроєкт №3963 "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом, заявили у Мінфіні.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроект, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", - заявив Зеленський.

6 серпня президентом було зареєстровано законопроєкт №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень – з 1 вересня 2020 року.

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Економічна правда